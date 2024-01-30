Окупанти атакували безпілотниками Кривий Ріг, влучили по цивільній інфраструктурі

Російські окупаційні війська вночі здійснили атаку безпілотниками Кривого Рогу Дніпропетровської області, один із них влучив у цивільну інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Вночі агресор направив БПЛА на Криворіжжя. Один шахед захисники з ПВК "Схід" збили. Інший влучив по цивільній інфраструктурі. Виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали", - ідеться в його телеграмі.

А Червоногригорівську громаду на Нікопольщині ворог обстріляв із артилерії. Там пошкоджено приватний будинок, 3 господарські будівлі, авто.

Водночас, за словами Лисака, серед населення постраждалих чи загиблих не зафіксовано.