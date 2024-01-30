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03:39 30.01.2024

МАГАТЕ проінпектувало Південноукраїнську АЕС

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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело інспекцію на Південноукраїнській атомній електростанції (АЕС), повідомила прес-служба Державної інспекції ядерного регулювання.

"З 19 по 28 січня 2024 року на ВП "Південноукраїнська АЕС" було успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", - йдеться у повідомленні.

Перевірку провів інспектор МАГАТЕ за участю інспектора Держатомрегулювання.

У прес-службі відомства наголосили, що метою інспекції була перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу. Інспекція пройшла без зауважень. 

Теги: #україна #магате #південноукраїнська_аес

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