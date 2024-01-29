Суд ООН ухвалить рішення про прийнятність скарги України проти РФ щодо "геноциду"

Міжнародний суд ООН у Гаазі в п'ятницю оголосить рішення щодо прийнятності скарги України проти Російської Федерації у справі про звинувачення в геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду і покарання за нього, повідомляє пресслужба суду.

"У п'ятницю, 2 лютого 2024 року, Міжнародний суд ухвалить своє рішення за попередніми запереченнями, висунутими Російською Федерацією у справі, яка стосується обвинувачень у геноциді згідно з Конвенцією про запобігання злочину геноциду і покарання за нього", - йдеться в повідомленні.

Рішення оголосять о 15:00 за місцевим часом (16:00 за київським).

Зазначається, що Україна в позові проти Росії до Міжнародного суду ООН вимагає притягнути агресора до відповідальності за спотворення поняття геноциду.

26 лютого 2022 року Україна подала до секретаріату Міжнародного суду ООН у Гаазі заяву про відкриття справи проти Росії стосовно "спору... щодо тлумачення, застосування та виконання Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього".

У жовтні 2022 р. РФ висунула попередні заперечення щодо юрисдикції Суду та прийнятності заяви України.