Дніпро звернеться до посольства Туреччини та міжнародних бізнес-асоціацій через недобросовісного підрядника метро

Дніпро звернеться до посольства Туреччини та міжнародних бізнес-асоціацій через порушення договору на будівництво трьох станцій міського метро турецькою компанією Limak, яка припинила роботи на початку повномасштабного вторгнення, повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

"Щодо ситуацій з метро і турецьким підрядником-втікачем. Після того як ще в перші дні повномасштабного вторгнення турецький Limak здимів з будмайданчиків – забравши весь персонал, техніку та документи, міжнародна польська компанія ILF (що здійснює технічний нагляд за будівництвом підземки) зафіксувала всі порушені ними зобов'язання та надала оцінку залишених ними робіт", - написав він у фейсбуці.

За його словами, Limak мав зобов'язання перед містом за контрактом і міжнародним тендером, який був схвалений іноземними партнерами. Крім того, турецька компанія надавала гарантії за контрактом європейським банкам.

Філатов зазначив, що про ситуацію поінформовано Кабінет Міністрів України, Торгово-промислову палату і правоохоронців. Місто також має намір звернутися до посольства Туреччини і до міжнародних бізнес-асоціацій.

Окрім того, міська влада шукатиме можливості добудови тунелів і завершення робіт у метро, зазначив мер Дніпра.

Як повідомлялося, турецька компанія Limak 13 квітня 2016 року виграла тендер на продовження будівництва метрополітену вартістю EUR224 млн, що передбачає спорудження ділянки з трьома станціями в центральній частині міста загальною протяжністю 4 км. Будівництво метрополітену ведеться кредитним коштом ЄБРР (EUR152 млн) і Європейського інвестиційного банку (EUR152 млн).

Будівництво метрополітену в Дніпрі розпочалося ще 1982 року. З 1995 року в підземці працюють шість станцій замість дев'яти запланованих.