Ворог значно посилив використання дронів на півдні України - Гуменюк

На півдні країни зафіксовано застосування ворожими військами більше ніж 80 дронів за добу, повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталія Гуменюк.

"Ворог не припиняє своєї агресивної активності в напрямку і правобережжя. Там, де деокуповані території в безпосередній близькості до води, особливо потерпають від регулярних обстрілів і застосування дронів. Ворог посилив цей компонент дуже потужно, застосовуючи понад 80 одиниць за добу лише в нашій зоні відповідальності, це переважно Херсонська область", - сказала вона на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ".

За словами Гуменюк, також fpv-дрони та дрони іншої модифікації, зокрема розвідувальні й ті, які здатні скидати осколкові боєприпаси, ворог застосовує і з Кінбурнської коси в напрямку громад Миколаївщини.