Мовний омбудсмен наголошує на важливості застосування державної мови в ЗСУ

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголошує на важливості застосування державної мови у Збройних силах України.

Згідно з повідомленням пресслужби мовного омбудсмена, Тарас Кремінь обговорив важливість застосування державної мови у Збройних силах України та інших військових формуваннях із захисниками зі 150 навчального центру командування Сил територіальної оборони ЗСУ.

"Дехто з військових уже підготував свої скарги на нашу адресу, адже фіксують порушення і в столиці, і в багатьох регіонах півдня і сходу. Водночас домовились про відкриття мовних курсів для військовослужбовців, які хочуть вдосконалити свої знання і належно підготуватися до іспиту на визначення рівня володіння державною мовою. Радо сприятиму і в питаннях створення такої мережі і в інших військових формуваннях", - наводить слова Креміня пресслужба.