Генштаб ЗС України: Сили оборони за добу ліквідували 1070 окупантів

Сили оборони за добу знищили 1070 окупантів, десять танків, 25 бронемашин, 16 артсистем, одну крилату ракету, вісім БПЛА, 53 одиниці автомобільної та спеціальної техніки, повідомляють у зведенні Генштабу ЗСУ в понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 383180 (+1070) осіб, танків - 6290 (+10) од, бойових броньованих машин - 11696 (+25) од, артилерійських систем - 9113 (+16) од, РСЗВ - 972 (+0) од, засоби ППО - 660 (+0) од, літаків - 331 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7049 (+8), крилаті ракети - 1846 (+1), кораблі/катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 12149 (+46) од, спеціальна техніка - 1443 (+7)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.