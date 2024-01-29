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07:48 29.01.2024

Силами ППО знищено чотири ударні БПЛА, окупанти за добу обстрілювали Куцурубську та Очаківську громади

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Силами ППО знищено чотири ударні БПЛА, окупанти за добу обстрілювали Куцурубську та Очаківську громади

У ніч на 29 січня силами і засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БПЛА типу "Shahed-136/131", ворог атакував Куцурубську, Очаківську, є ушкодження в Арбузинській громадах, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у зведенні станом на 7:30 понеділка.

"У ніч на 29 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БПЛА типу "Shahed-136/131"... Учора, 28 січня, об 11:18, 23:31 ворог завдав артилерійських обстрілів та о 16:14 спрямував FPV-дрон по трьом населеним пунктам Куцурубської громади. Також учора о 23:50 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Так само повідомляється, що "вночі, 28 січня, о 22:30 під час бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони з відбиття дронової атаки, унаслідок падіння уламків збитих БПЛА, в Арбузинській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, навчальний заклад і приватний сектор", - поінформував Кім.

"Постраждалих немає", - зазначив глава ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #миколаївська_область

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