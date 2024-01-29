Події

07:29 29.01.2024

Силами ППО вночі знищено вісім із восьми "Шахедів", які атакували Україну

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Силами ППО вночі знищено вісім із восьми "Шахедів", які атакували Україну

Силами ППО вночі знищено 8 із 8 "Шахедів", які атакували кілька областей України, повідомили Повітряні сили ЗСУ в понеділок уранці.

"У ніч на 29 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ - рф, однією ракетою "Іскандер-М" з району Воронезької області - рф і трьома ЗКР С-300 по Донецькій області з тимчасово окупованої території області", - ідеться в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Наголошується, що Силами і засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено вісім ворожих БПЛА в межах Миколаївської Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

 

 

 

Теги: #ппо #шахеди

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