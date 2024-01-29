У Стамбулі затримали підозрюваних у нападі на католицьку церкву

Турецька влада затримала двох бойовиків, які застрелили в неділю одну людину під час служби в церкві Святої Марії в Стамбулі та, ймовірно, пов'язані з угрупованням "Ісламська держава", повідомляє з посиланням на міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая агентство Reuters.

"Обидва підозрюваних - іноземні громадяни. Один із них із Таджикистану, а інший - росіянин, і ми припустили, що вони пов'язані з "Ісламською державою"", - заявив міністр.

Він так само повідомив, що влада провела рейди в більш ніж 30 місцях по всьому Стамбулу і затримала 47 осіб. За його словами, підозрюваних було затримано під час одного з останніх рейдів.

Раніше повідомлялося, що одна людина загинула в неділю під час збройного нападу на католицьку церкву Святої Марії в Стамбулі, який стався під час недільної меси.