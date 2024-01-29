Буркіна-Фасо, Малі та Нігер оголосили про вихід з ЕКОВАС

Три африканські країни з правлячими військовими режимами - Буркіна-Фасо, Малі та Нігер - оголосили в неділю про рішення покинути Економічне співтовариство країн Західної Африки (ЕКОВАС), повідомляє Радіо Свобода.

У спільному комюніке трьох держав, опублікованому на сайті канцелярії президента Нігеру, ідеться про те, що їхні керівники - капітан Ібраїм Траоре (Буркіна-Фасо), полковник Ассімі Гоїта і бригадний генерал Абдурахман Тчіані (Нігер) - ухвалюють суверенне рішення негайно вийти з регіональної західноафриканської організації.

Як ідеться в документі, після 49 років існування ЕКОВАС народи Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру констатують, що організація відійшла від ідеалів, на яких її створили засновники 1975 року: братерства, солідарності, взаємодопомоги, миру і розвитку. "Крім цього, ЕКОВАС під впливом іноземних держав, зрадивши свої основоположні принципи, стало загрозою для власних держав-членів і населення, благополуччя якого воно покликане забезпечувати", - йдеться в заяві.

Військове керівництво трьох країн звинуватило ЕКОВАС у тому, що співтовариство не тільки не допомогло їм у боротьбі проти тероризму, але коли ці країни вирішили взяти свою долю у власні руки, запровадило проти них незаконні, несправедливі та безвідповідальні санкції.

Після військових переворотів у трьох африканських країнах, що піддали критиці в ЕКОВАС, ЄС та низці західних країн, їхні стосунки з ЕКОВАС та Францією різко загострилися. Із Францією було розірвано угоди про оборонне співробітництво, від її військових контингентів зажадали покинути ці країни. ЕКОВАС пригрозив спільною військовою операцією держав регіону в Нігері для відновлення конституційного ладу, однак вона не була приведена в дію.