Інтерфакс-Україна

Події

17:42 03.04.2025

Речник МЗС спростував звинувачення у втручанні в справи Малі

1 хв читати
Речник МЗС спростував звинувачення у втручанні в справи Малі

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав безпідставними звинувачення у втручанні в справи Малі.

"Це серйозна заява для того, хто представляє нелегітимну хунту, яка узурпувала владу і покладається на російських найманців для збереження свого правління. Серйозно кажучи, ми вкотре відкидаємо безпідставні звинувачення у втручанні у справи Малі. Ці заяви ніколи не були підкріплені жодними фактичними доказами", - написав він у соціальній мережі Х у четвер.

Тихий наголосив, що справжньою загрозою для африканської стабільності та прогресу є "російські "вагнерівські" найманці, які не несуть нічого, окрім смерті, руйнувань та грабунків, куди б вони не прийшли".

Теги: #мзс_україни #малі #спростування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:16 03.04.2025
Білий дім спростовує, що Ілон Маск скоро залишить адміністрацію Трампа

Білий дім спростовує, що Ілон Маск скоро залишить адміністрацію Трампа

11:17 02.04.2025
МЗС і Харківський університет ім.Каразіна уклали меморандум про співпрацю

МЗС і Харківський університет ім.Каразіна уклали меморандум про співпрацю

15:41 01.04.2025
В МЗС України підтвердили інформацію про ДТП із українцями в Австрії, 4 громадян загинули

В МЗС України підтвердили інформацію про ДТП із українцями в Австрії, 4 громадян загинули

18:50 29.03.2025
Речник МЗС: Посольство України підтримує тісні контакти з правоохоронними органами Нідерландів для з'ясування особи та обставин нападу на людей в Амстердамі

Речник МЗС: Посольство України підтримує тісні контакти з правоохоронними органами Нідерландів для з'ясування особи та обставин нападу на людей в Амстердамі

17:26 28.03.2025
МЗС рішуче засуджує спроби РФ легітимізувати незаконний контроль над ЗАЕС та закликає до накладення додаткових санкцій на "Росатом"

МЗС рішуче засуджує спроби РФ легітимізувати незаконний контроль над ЗАЕС та закликає до накладення додаткових санкцій на "Росатом"

17:19 28.03.2025
Київ зацікавлений у розвитку співпраці у форматі ЄС - Україна - Центральна Азія

Київ зацікавлений у розвитку співпраці у форматі ЄС - Україна - Центральна Азія

15:17 28.03.2025
Генштаб: Сили оборони України здійснюють удари винятково по військових об'єктах РФ

Генштаб: Сили оборони України здійснюють удари винятково по військових об'єктах РФ

13:25 27.03.2025
В Департаменті соцполітики КМДА спростували заяви про збитки у 60 млн грн на соцпослугах і назвали справу сфабрикованою

В Департаменті соцполітики КМДА спростували заяви про збитки у 60 млн грн на соцпослугах і назвали справу сфабрикованою

18:15 26.03.2025
МЗС України засудило показ фільму "Росіяни на війні" в Нідерландах

МЗС України засудило показ фільму "Росіяни на війні" в Нідерландах

15:46 26.03.2025
Генштаб заперечує завдання ударів по енергетичних об'єктах у Курській та Брянській області та в окупованому Криму

Генштаб заперечує завдання ударів по енергетичних об'єктах у Курській та Брянській області та в окупованому Криму

ВАЖЛИВЕ

Вибух у київському магазині стався внаслідок підриву гранати

США та РФ продовжують розмови щодо безумовного припинення вогню - Зеленський

Генштаб ЗСУ: Сили оборони дотримуються умов "енергетичного перемир’я", уражають винятково військові цілі окупантів

В Деснянському районі Києва стався вибух, загинули двоє людей

Укргідрометцентр попереджає про холодну погоду з мокрим снігом, що насувається на Україну 6-10 квітня

ОСТАННЄ

УЗ повернула користувачам придбані до кібератаки електронні квитки

Київрада ухвалила рішення про розширення повноважень міського голови

Зеленський допускає, що повернення деяких територій можливе дипломатичним шляхом

Нардепи пропонують уточнити термін "бойовий імунітет" у законі про оборону

Глава МЗС Литви: Росія є і залишатиметься найбільшою загрозою для НАТО протягом десятиліть

Вибух у київському магазині стався внаслідок підриву гранати

США та РФ продовжують розмови щодо безумовного припинення вогню - Зеленський

СБУ заочно повідомила про підозру в захопленні Запорізької АЕС трьом російським генералам та їхнім спільникам

З ТОТ вдалося повернути доньку та дружину українського військового

Шмигаль обговорив із делегацією МВФ подальшу співпрацю та підготовку до наступної місії Фонду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА