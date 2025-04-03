Речник МЗС спростував звинувачення у втручанні в справи Малі

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав безпідставними звинувачення у втручанні в справи Малі.

"Це серйозна заява для того, хто представляє нелегітимну хунту, яка узурпувала владу і покладається на російських найманців для збереження свого правління. Серйозно кажучи, ми вкотре відкидаємо безпідставні звинувачення у втручанні у справи Малі. Ці заяви ніколи не були підкріплені жодними фактичними доказами", - написав він у соціальній мережі Х у четвер.

Тихий наголосив, що справжньою загрозою для африканської стабільності та прогресу є "російські "вагнерівські" найманці, які не несуть нічого, окрім смерті, руйнувань та грабунків, куди б вони не прийшли".