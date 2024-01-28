Події

23:15 28.01.2024

Унаслідок пожежі в геріатричному центрі у Львові постраждала одна людина

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Унаслідок пожежі в геріатричному центрі у Львові постраждала одна людина

Одна людина постраждала і 130 евакуйовані внаслідок пожежі в геріатричному центрі Львові, повідомляє прес-служба головного управління ДСНС у Львівській області.

За даними прес-служби, повідомлення про пожежу надійшло сьогодні о 19:52. Пожежа виникла в одній із кімнат на другому поверсі 5-поверхової будівлі.

До моменту прибуття пожежників другий поверх був заповнений димом.

"Із задимленої кімнати вогнеборці врятували людину. Щоб гарантувати безпеку провели евакуацію людей з інших поверхів. Загалом евакуювали 130 осіб", - зазначено в повідомленні.

Пожежу загасили о 20:27 вечора.

Причини загоряння з'ясовують співробітники правоохоронних органів.

Теги: #україна #львів #пожежа #постраждалі #львівська_область

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