Події

19:20 28.01.2024

Українська авіація за добу завдала ударів по шести місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

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Українська авіація за добу завдала ударів по шести місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала удару по шести районах зосередження особового складу російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено одну ворожу керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи українських ракетних військ, своєю чергою, за минулу добу завдали ударів по одному артилерійському засобу противника та одній станції радіоелектронної боротьби окупантів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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