Екоактивісти облили супом "Мону Лізу" - ЗМІ

У паризькому музеї Лувр дві активістки екологічного руху облили супом картину Леонардо да Вінчі "Джоконда" ("Мона Ліза"), повідомляє в неділю телеканал BFMTV.

Вони пояснили свій вчинок, зокрема, бажанням виступити на підтримку "права на здорове і стійке харчування".

Найзнаменитіша картина світу, яка неодноразово ставала об'єктом вандалізму, захищена новим броньованим склом із 2005 року. Наприкінці травня 2022 року в неї кинув шматок торта чоловік, який прикинувся інвалідом у кріслі колісному і виправдав свій жест підтримкою захисту навколишнього середовища.