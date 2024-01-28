Події

14:34 28.01.2024

Екоактивісти облили супом "Мону Лізу" - ЗМІ

1 хв читати
Екоактивісти облили супом "Мону Лізу" - ЗМІ

У паризькому музеї Лувр дві активістки екологічного руху облили супом картину Леонардо да Вінчі "Джоконда" ("Мона Ліза"), повідомляє в неділю телеканал BFMTV.

Вони пояснили свій вчинок, зокрема, бажанням виступити на підтримку "права на здорове і стійке харчування".

Найзнаменитіша картина світу, яка неодноразово ставала об'єктом вандалізму, захищена новим броньованим склом із 2005 року. Наприкінці травня 2022 року в неї кинув шматок торта чоловік, який прикинувся інвалідом у кріслі колісному і виправдав свій жест підтримкою захисту навколишнього середовища.

Теги: #лувр #вандалізм

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:46 18.01.2024
Лувр підвищив вартість квитків на 30% напередодні Олімпійських ігор у Парижі

Лувр підвищив вартість квитків на 30% напередодні Олімпійських ігор у Парижі

16:33 14.10.2023
Паризький Лувр закрито через побоювання терактів

Паризький Лувр закрито через побоювання терактів

20:21 07.06.2023
У Луврі буде виставлено рідкісні ікони з колекції київського Музею Богдана і Варвари Ханенків

У Луврі буде виставлено рідкісні ікони з колекції київського Музею Богдана і Варвари Ханенків

20:13 17.08.2022
У Києві у Протасовому Яру розпочався демонтаж історичної будівлі без паспорта об'єкта та погодження з Мінкультури

У Києві у Протасовому Яру розпочався демонтаж історичної будівлі без паспорта об'єкта та погодження з Мінкультури

15:12 30.05.2022
Відвідувач Лувру в Парижі розмазав торт об картину "Мона Ліза"

Відвідувач Лувру в Парижі розмазав торт об картину "Мона Ліза"

21:11 07.03.2022
Окупанти знищили пам'ятник Василю Сліпаку на Донеччині - 30-а ОМБр ім.Острозького

Окупанти знищили пам'ятник Василю Сліпаку на Донеччині - 30-а ОМБр ім.Острозького

20:23 11.02.2022
Невідомі облили фарбою пам'ятний знак воїнам УПА в Харкові – поліція

Невідомі облили фарбою пам'ятний знак воїнам УПА в Харкові – поліція

13:25 14.01.2022
Картину учениці Малевича пошкодили кульковою ручкою в Єльцин-центрі РФ

Картину учениці Малевича пошкодили кульковою ручкою в Єльцин-центрі РФ

14:27 16.06.2021
Суд виніс вирок студенту, який осквернив пам'ятник Бандері у Львові, - СБУ

Суд виніс вирок студенту, який осквернив пам'ятник Бандері у Львові, - СБУ

09:35 08.06.2021
У Києві вчинили наругу над могилою українського науковця і правознавця Олександра Кістяківського - прокуратура

У Києві вчинили наругу над могилою українського науковця і правознавця Олександра Кістяківського - прокуратура

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі до чотирьох із загальним залпом 24 ракети "Калібр" - Сили оборони півдня України

Сили оборони за добу ліквідували 740 окупантів, а також 12 артилерійських систем противника

РФ тримає в Чорному морі два підводні човни із залпом до восьми "Калібрів", рівень ракетної небезпеки "дуже високий"

Силами ППО вночі знищено чотири з восьми "шахедів", які атакували Україну

СБУ вручила підозру чиновникам Міноборони та менеджерам "Львівського арсеналу", яких викрили на крадіжці 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів

ОСТАННЄ

Сомалійські пірати захопили ланкійський риболовецький траулер

Над Дніпровським районом збито ворожу крилату ракету - Дніпропетровська ОВА

Мер Києва відвідав Донецьку область і передав захисникам 200 FPV-дронів і три системи РЕБ

Двоє невідомих скоїли напад на католицьку церкву в Стамбулі, одна людина загинула

РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі до чотирьох із загальним залпом 24 ракети "Калібр" - Сили оборони півдня України

Більшу частину тунелів ХАМАС під Сектором Гази не зруйновано - WSJ

Пожежу на промисловому об'єкті в Кременчуцькому районі загасили

На Таврійському напрямку окупанти здійснили 892 артобстріли за минулу добу - Тарнавський

Ідентифіковано п'ятьох загиблих, яких дістали з-під завалів у Нью-Йорку - поліція

Напади на військкомати в Росії свідчать про недовіру до обіцянок Путіна - британська розвідка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА