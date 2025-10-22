Директорка Лувру визнала слабкість системи охорони музею і виступила за розміщення відділення поліції на його території

Директорка Лувру, який зазнав пограбування, Лоранс де Кар у середу заявила, що слабкі місця системи охорони музею відомі, а застаріла інфраструктура не дозволяє застосовувати сучасне обладнання для гарантування безпеки.

"Слабкі місця в нашій системі охорони периметра відомі і виявлені", - сказала де Кар, під час виступу перед французькими сенаторами.

Вона наголосила на важливості негайної "реалізації генерального плану безпеки музею".

"У нас застаріла інфраструктура, яка не дозволяє використовувати сучасне обладнання", - зазначила директорка Лувру.

За її словами, вона підтримує ідею про розміщення на території музею відділення поліції.

Щодо пограбування, Де Кар також зазначила, що "бере на себе частину відповідальності" за "цей жахливий провал". Вона підтвердила, що подавала прохання про відставку міністру культури Рашиді Даті, однак та її не прийняла.

У неділю вранці кілька грабіжників проникли в галерею Лувра, де зберігалися "коштовності французької корони". За заявою міністра культури, було викрадено вісім прикрас "неоціненної культурної спадщини". Грабіжникам вдалося втекти.

За повідомленням французьких ЗМІ, грабіжники діяли дуже просто: вони зламали вікно, проникли в один із залів Лувра. Там вони швидко розбили вітрини і забрали експонати, що їх цікавили. За даними ЗМІ, тільки після цього в музеї спрацювала сигналізація.

За інформацією телеканалу "БФМ-ТБ", президент Франції Емманюель Макрон запевнив, що дорогоцінні музейні експонати будуть знайдені, а "винні постануть перед судом". "Для цього вживаються всі можливі заходи під керівництвом паризької прокуратури", - заявив президент.