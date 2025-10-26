У Франції затримали двох підозрюваних у пограбуванні Лувра

Фото: https://x.com/museelouvre

У Франції затримали двох підозрюваних у пограбуванні Лувра, повідомляє Le Figaro.

"Двох грабіжників, яких заарештували , одного, коли він готувався втекти до Алжиру, а іншого в Паризькому регіоні, взяли під варту за організоване пограбування та злочинну змову", - пише видання у неділю.

За інформацією Le Figaro, одного з них спіймали в аеропорту Руассі, коли він намагався вилетіти до Алжиру, іншого - в районі Сен-Дені. Поліція зараз розшукує можливих спільників злочинців.

За даними слідства, в галереї Наполеона злодії залишили понад 150 доказів, включаючи ДНК, відбитки пальців та інші сліди.

За інформацією видання, вісім французьких коронних коштовностей вартістю 88 мільйонів євро станом на ранок неділі все ще не були знайдені.

За даними влади, злодії вкрали вісім предметів: діадеми, намиста, сережки та брошки. Вони колись належали імператриці Марії-Луїзі, королеві Гортензії, королеві Марії-Амелії та імператриці Євгенії, дружині Наполеона III. Корону останньої знайшли неподалік музею пошкодженою — очевидно, злодії кинули її в поспіху.