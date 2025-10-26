Інтерфакс-Україна
Події
11:54 26.10.2025

У Франції затримали двох підозрюваних у пограбуванні Лувра

1 хв читати
У Франції затримали двох підозрюваних у пограбуванні Лувра
Фото: https://x.com/museelouvre

У Франції затримали двох підозрюваних у пограбуванні Лувра, повідомляє Le Figaro.

"Двох грабіжників, яких заарештували , одного, коли він готувався втекти до Алжиру, а іншого в Паризькому регіоні, взяли під варту за організоване пограбування та злочинну змову", - пише видання у неділю.

За інформацією Le Figaro, одного з них спіймали в аеропорту Руассі, коли він намагався вилетіти до Алжиру, іншого - в районі Сен-Дені. Поліція зараз розшукує можливих спільників злочинців.

За даними слідства, в галереї Наполеона злодії залишили понад 150 доказів, включаючи ДНК, відбитки пальців та інші сліди.

За інформацією видання, вісім французьких коронних коштовностей вартістю 88 мільйонів євро станом на ранок неділі все ще не були знайдені.

За даними влади, злодії вкрали вісім предметів: діадеми, намиста, сережки та брошки. Вони колись належали імператриці Марії-Луїзі, королеві Гортензії, королеві Марії-Амелії та імператриці Євгенії, дружині Наполеона III. Корону останньої знайшли неподалік музею пошкодженою — очевидно, злодії кинули її в поспіху.

Теги: #франція #грабіжники #лувр #затримання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:26 25.10.2025
Стармер і Макрон домовилися про невідкладну допомогу українській енергетиці

Стармер і Макрон домовилися про невідкладну допомогу українській енергетиці

02:44 25.10.2025
Франція готова у 2026 р. розгорнути свої війська в Україні - ЗМІ

Франція готова у 2026 р. розгорнути свої війська в Україні - ЗМІ

20:01 22.10.2025
Директорка Лувру визнала слабкість системи охорони музею і виступила за розміщення відділення поліції на його території

Директорка Лувру визнала слабкість системи охорони музею і виступила за розміщення відділення поліції на його території

17:09 22.10.2025
Безробітний житель Київщини отримав 15 років тюрми за диверсії на Укрзалізниці

Безробітний житель Київщини отримав 15 років тюрми за диверсії на Укрзалізниці

18:03 21.10.2025
Міністерка культури Франції заявила про справну роботу системи безпеки в Луврі, який зазнав пограбування

Міністерка культури Франції заявила про справну роботу системи безпеки в Луврі, який зазнав пограбування

16:38 21.10.2025
Ще один навідник російських КАБів на лінії оборони Харкова проведе 15 років за гратами - СБУ

Ще один навідник російських КАБів на лінії оборони Харкова проведе 15 років за гратами - СБУ

13:50 21.10.2025
СБУ затримала киянина, який передавав ворогу локації ППО та аеродромів на Київщині та Полтавщині

СБУ затримала киянина, який передавав ворогу локації ППО та аеродромів на Київщині та Полтавщині

12:28 21.10.2025
У Польщі та Румунії затримано трьох громадян України, що діяли в інтересах РФ

У Польщі та Румунії затримано трьох громадян України, що діяли в інтересах РФ

11:29 21.10.2025
Чоловіка, що стріляв в Фіцо, засуджено до 21 року ув'язнення – ЗМІ

Чоловіка, що стріляв в Фіцо, засуджено до 21 року ув'язнення – ЗМІ

10:18 21.10.2025
Автомеханік з Одещини готував теракти біля ТЦК та оборонної будівлі в Ізмаїлі - СБУ

Автомеханік з Одещини готував теракти біля ТЦК та оборонної будівлі в Ізмаїлі - СБУ

ВАЖЛИВЕ

Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

РФ застосувала проти України за тиждень майже 1200 дронів, 1360 КАБ та понад 50 ракет - Зеленський

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

ОСТАННЄ

УЧХ розгорнув пункт допомоги постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

Чотири людини загинули й одна зазнала поранень унаслідок російських атак на Донеччині за минулу добу - поліція

Одна людина загинула, двоє постраждали через ворожі обстріли Куп'янського району Харківської області

Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

ЗСУ відкинули противника у Покровському районі – поблизу Никанорівки, Нового Шахового та у Федорівці, у ворога теж є успіхи - DeepState

Вже відомо про 32 постраждалих у Києві через нічну атаку – Кличко

Захисники України в ніч на 26 жовтня знищили або подавили 90 з 101 засобу повітряного нападу росіян

Кількість постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки російських БпЛА зросла до 31 – Ткаченко

Петиція до Кабміну про повернення пільг донорам крові не набрала необхідні для розгляду голоси

РФ застосувала проти України за тиждень майже 1200 дронів, 1360 КАБ та понад 50 ракет - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА