Музей Лувр пограбували зранку

Фото: https://x.com/museelouvre

Міністр культури Франції Рашида Даті повідомила про пограбування Лувру - найбільшого музею світу, відкритого в Парижі у 1793 році.

"Сьогодні вранці на відкритті Лувру сталося пограбування. Повідомлень про постраждалих немає. Я перебуваю на місці події разом зі співробітниками музею та поліцією. Триває розслідування", - написала Даті в Х у неділю.

При цьому вона не уточнила, які саме предмети були вкрадені злочинцями.

"Музей Лувр сьогодні залишатиметься закритим з виняткових причин", - повідомив сам музей в Х.

ВВС News повідомляє, що троє чоловіків у масках проникли до Лувру невдовзі після відкриття у неділю вранці. Вони скористалися вантажним ліфтом, щоб потрапити до галереї Аполлона, що виходить на Сену, і в якій зберігаються залишки коштовностей французької корони.

"За попередніми повідомленнями, злодії мали при собі невеликі бензопили. Вони втекли з дев’ятьма ювелірними виробами на моторолері. Вартість знахідки ще оцінюється", - йдеться в повідомленні.

Лувр є найбільшим музеєм у світі, площа виставкової площі якого становить майже 73 тис. кв м. В ньому представлено понад 35 тис. творів мистецтва. Щодня музей відвідують 30 тис. людей.