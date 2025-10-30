У Франції затримали ще п'ятьох підозрюваних у пограбуванні Лувру - ЗМІ

Фото: https://x.com/museelouvre

Французька поліція затримала ще п’ятьох підозрюваних у пограбуванні музею Лувр, повідомляє французька радіостанція RTL із посиланням на джерела.

Згідно із судовими джерелами, їх затримали в різних районах столичного регіону напередодні близько 21:00.

Минулого тижня поліцейські взяли під варту двох чоловіків, які, за даними слідчих, брали участь у пограбуванні Лувру.

19 жовтня група з чотирьох осіб вкрала з Лувру кілька найцінніших ювелірних виробів. Пограбування викликало широкий резонанс у Франції і спровокувало активне обговорення того, чому у французьких музеях часто діють явно недостатні заходи безпеки.