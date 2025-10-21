Інтерфакс-Україна
18:03 21.10.2025

Міністерка культури Франції заявила про справну роботу системи безпеки в Луврі, який зазнав пограбування

Міністерка культури Франції Рашида Даті запевнила, що система безпеки пограбованого в неділю паризького музею Лувр спрацювала в штатному режимі, повідомляє у вівторок газета "Фігаро".

"Хіба система безпеки музею Лувр виявилася несправною? Ні, вона не була несправною (...). Система безпеки музею Лувр функціонувала", - заявила міністерка культури депутатам у Національних зборах.

Ведеться адміністративне розслідування, яке, як очікується, дасть змогу відновити перебіг подій у деталях, додала Даті.

У неділю вранці кілька грабіжників проникли в галерею Лувру, де зберігалися "коштовності французької корони". За заявою міністерки культури, було викрадено вісім прикрас "неоціненної культурної спадщини". Грабіжникам вдалося втекти.

За повідомленням французьких ЗМІ, грабіжники діяли дуже просто: вони зламали вікно, проникли в один із залів Лувру. Там вони швидко розбили вітрини і забрали експонати, які їх цікавили. За даними ЗМІ, лише після цього в музеї спрацювала сигналізація.

За інформацією телеканалу "БФМ-ТБ", президент Франції Емманюель Макрон запевнив, що дорогоцінні музейні експонати будуть знайдені, а "винні постануть перед судом". "Для цього вживаються всі можливі заходи під керівництвом паризької прокуратури", - заявив президент.

