18:10 17.10.2025

Суд не зміг обрати запобіжний захід трьом підозрюваним військовим, яких напередодні у Тернополі затримала поліція, всі вони бійці 3-ї штурмової бригади

Тернопільський міськрайонний суд на засіданні 16 жовтня жодному з трьох підозрюваних у катуваннях, розбоях та незаконному позбавленні волі, чиї справи розглядались, не обрав запобіжний захід - вони просили про заміну адвокатів, повідомило "Суспільне".

"У четвер, 16 жовтня, у Тернопільському міськрайонному суді відбулося засідання, на якому визначали міри запобіжних заходів щодо військових, яких напередодні затримали і підозрюють у катуваннях, розбоях, незаконному позбавленні волі або викраденні людей та незаконному заволодінні транспортними засобами. У підсумку жодному з трьох підозрюваних, чиї справи розглянули, запобіжні заходи не обрали, оскільки вони просили про заміну адвокатів", - йдеться у повідомленні "Суспільного" у п'ятницю.

Як повідомляє "Суспільне Тернопіль", під час визначення запобіжного заходу затриманим військовим у тернопільському суді, всі вони підтвердили що є бійцями 3-ї штурмової бригади  та попросили долучити до захисту адвокатку Третьої штурмової Катерину Одаренко, що було зроблено. Під час засідання адвокатка бригади, що долучилася конференц-зв'язком, просила взяти підозрюваних на поруки.

Як повідомлялося раніше, 15 жовтня тернопільські поліцейські затримали групу військовослужбовців, причетних до вчинення насильницьких та майнових злочинів. За даними поліції, зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. Зазначалося, що правоохоронці зафіксували випадки особливої жорстокості. Одного з діючих військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили до мікроавтобуса та вивезли у невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення.

Підозри було оголошено сімом фігурантам – за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Згодом тернопільський активіст Роман Довбенко у фейсбуці повідомив, що поліція затримала військових – представників Третьої штурмової бригади. Джерела агентства "Інтерфакс-Україна в правоохоронних органах підтвердили цю інформацію.

Кореспондентка "Суспільного" повідомила, що на судовому засіданні був присутній чоловік, який назвався Коловратом Кожемякіним і представився військовослужбовцем і командиром із Третьої штурмової бригади. Він підтвердив, що присутні на суді військові — з цього підрозділу.

