Інтерфакс-Україна
Події
20:15 01.07.2025

Підозрюваних у заволодінні бюджетними коштами для фортифікацій на Харківщині заарештовано без альтернативи застави – спецпрокуратура

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Обрано запобіжні заходи підозрюваним за фактом заволодіння бюджетними коштами при здійсненні фортифікаційного будівництва у Харківській області, їм призначено тримання під вартою без альтернативи застави, повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону у вівторок.

За клопотанням прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону судом обрано стосовно організатора злочину - колишнього заступника Харківського міського голови та всіх інших учасників злочину – двох директорів ТОВ і двох ФОП запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави", - йдеться у повідомленні на сторінці спецпрокуратури у Facebook.

Як повідомлялось, прокуратура спільно з поліцією викрила злочинну організацію на чолі з колишнім заступником мера Харкова: підозрюються у заволодінні 5,4 млн грн бюджетних кошти, виділених на фортифікації, повідомив у суботу генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила про підозру пʼятьом членам злочинної організації, яку створив та здійснював керівництво колишній заступник міського голови м. Харків. До складу ОЗ крім організатора входили четверо виконавців, серед яких: 2 керівників підприємств та 2 фізичних осіб підприємців, повідомив Кравченко у телеграм-каналі

Теги: #харківська_область #підозрювані

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