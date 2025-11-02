У Франції двом особам висунули обвинувачення у справі про пограбування Лувру

У Франції двом особам висунуті обвинувачення у справі про пограбування Лувру, ще трьох затриманих у цій справі звільнено з-під варти, повідомляє BFMTV.

Зазначається, що обвинувачені - 38-річна жінка і 37-річна особа, стать якої не уточнюється, проте раніше вона вже поставала перед правосуддям за крадіжки. Їх обвинувачують у "крадіжці в складі організованого угруповання та участі у злочинному угрупованні з метою підготовки злочину".

Водночас з-під варти звільнені троє людей, вони під час затримання і на першому судовому засіданні заперечували будь-яку причетність до пограбування.

Джерело: https://www.bfmtv.com/police-justice/cambriolage-du-louvre-deux-des-suspects-deferes-en-vue-d-une-mise-en-examen_AN-202511010204.html