Інтерфакс-Україна
Події
11:31 20.10.2025

Лувр відкрився після пограбування

Фото: https://x.com/museelouvre

Паризький Лувр оголосив про відкриття і відновлення роботи в понеділок, після "пограбування століття" 19 жовтня, повідомив телеканал BFMTV з посиланням на пресслужбу музею.

При цьому частина музейних приміщень поки буде закрита для публіки, хоча і не уточнюється, яка саме.

Як повідомлялося напередодні, в неділю Лувр був закритий на весь день у зв’язку з груповим пограбуванням, в результаті якого з галереї, де зберігалися "коштовності французької корони", було викрадено вісім прикрас "неоціненної культурної спадщини", за заявою міністра культури Рашиди Даті.

Грабіжникам вдалося втекти. Паризький прокурор повідомив, що, за однією з гіпотез події, це справа рук організованої злочинності.

За інформацією BFMTV, президент Франції Емманюель Макрон запевнив, що дорогоцінні музейні експонати будуть знайдені, а "винні постануть перед судом". "Для цього вживаються всі можливі заходи під керівництвом паризької прокуратури", - заявив президент республіки.

За повідомленням французьких ЗМІ, під час пограбування Лувру злодії викрали дев’ять імператорських коштовностей. Серед викраденого: тіара імператриці Євгенії, інкрустована 212 перлинами та понад 2 тис. діамантів, діамантовий бант із понад 2400 каменів, брошка "Імператриця Євгенія" 1855 року, сережка із сапфірами, яку носили королева Гортензія та Марія-Амелія, а також смарагдове та діамантове намисто, подароване Наполеоном своїй дружині Марії Луїзі.

Злочинці також намагалися викрасти корону імператриці Євгенії, але покинули її після появи охорони. Один із викрадених експонатів уже знайдено, проте деталі не розголошують.

