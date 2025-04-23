Кондратюк про акт вандалізму на могилі воїнів УПА в Польщі: Вигоду з цього отримає лише росія

Заступник голови Верховної Ради, співголова Парламентської асамблеї України та Польщі Олена Кондратюк розцінила факт вандалізму на могилі воїнів УПА на горі Монастир у Підкарпатському воєводстві в Польщі, як спробу підірвати україно-польські стосунки.

"Мета цього злочину очевидна - штучно створити конфліктну ситуацію на фоні проведення президентських виборів в Польщі та підірвати конструктивний україно-польський діалог з питань ексгумацій, що налагодився зусиллям представників усіх гілок влади обох країн, включно з україно-польською парламентською асамблеєю", - написала Кондратюк у середу у Фейсбуці.

Вона побачила за актом вандалізму свідому провокацію та диверсію проросійських сил проти дружніх україно-польських стосунків.

"Цей свідомий акт вандалізму певних проросійських сил мав на меті в тому числі зірвати підготовку до проведення наступного засідання нашої асамблеї, яке має відбутися у Києві. Тому не маю сумнівів, що вигоду з цього отримає лише росія, яка прагне розсварити наші народи, здійснює гібридну агресію проти Польщі та веде повномасштабну війну проти України", - підкреслила Кондратюк.

Вона висловила надію, що польські правоохоронні органи оперативне розслідують факт вандалізму, а організатори та виконавці цієї провокації будуть встановлені та притягнуті до відповідальності.

Як повідомляли ЗМІ, на пам’ятнику та могилі воїнів УПА на горі Монастир (Підкарпатське воєводство) була замінена табличка. Міністр культури і стратегічних комунікацій України Микола Точицький і міністр культури і національної спадщини Республіки Польща Ганна Врублевська засудили акт вандалізму.