Мер Києва відвідав Донецьку область і передав захисникам 200 FPV-дронів і три системи РЕБ

Мер Києва Віталій Кличко передав українським захисникам на Донеччині 200 FPV-дронів і три системи РЕБ, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на мера.

"Відвідав наших захисників на Донбасі. Батальйону "Свобода" і 28 ОМБР імені Лицарів зимового походу передав по 100 FPV-дронів кожній бригаді", - написав Клико в телеграм-каналі в неділю.

Як додав мер, також відвіз "три системи РЕБ, які дуже потрібні сьогодні військовим на сході України.