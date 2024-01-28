Події

13:47 28.01.2024

Мер Києва відвідав Донецьку область і передав захисникам 200 FPV-дронів і три системи РЕБ

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Мер Києва відвідав Донецьку область і передав захисникам 200 FPV-дронів і три системи РЕБ

Мер Києва Віталій Кличко передав українським захисникам на Донеччині 200 FPV-дронів і три системи РЕБ, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на мера.

"Відвідав наших захисників на Донбасі. Батальйону "Свобода" і 28 ОМБР імені Лицарів зимового походу передав по 100 FPV-дронів кожній бригаді", - написав Клико в телеграм-каналі в неділю.

Як додав мер, також відвіз "три системи РЕБ, які дуже потрібні сьогодні військовим на сході України.

Теги: #кличко #дрони #реб

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