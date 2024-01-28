ДСНС: шестеро людей отруїлися чадним газом за добу, серед них п'ятеро дітей

За минулу добу 6 осіб отруїлися чадним газом, із них 5 дітей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Шестеро людей отруїлися чадним газом, із них 5 дітей. Випадки отруєння чадним газом сталися 27 січня в приватних житлових будинках", - йдеться в повідомленні ДСНС у неділю.

Як уточнюється, у Київській області в с. Торф'яне Бучанського району, ймовірно, через порушення експлуатації пічного опалення, постраждало 2 дитини 2012 і 2014 р.н. У стані середнього ступеня тяжкості їх госпіталізовано до лікарні.

У Чернігівській області в смт Варва Прилуцького району внаслідок порушення правил експлуатації газового котла постраждали 4 особи, з них 3 дітей 2010, 2012 та 2023 р.н. У стані середнього ступеня тяжкості постраждалих госпіталізовано.