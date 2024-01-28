Сили оборони за добу ліквідували 740 окупантів, а також 12 артилерійських систем противника

Сили оборони за добу знищили 740 окупантів, 9 танків, 19 бронемашин, 12 артилерійських систем, 4 безпілотники, 34 одиниці авто та спецтехніки противника, повідомляє про втрати ворога Генштаб Збройних сил України в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 382110 (+740) осіб, танків - 6280 (+9) од, бойових броньованих машин - 11671 (+19) од, артилерійських систем - 9097 (+12) од, РСЗВ - 972 (+0) од, засоби ППО - 660 (+0) од, літаків - 331 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7041 (+4), крилаті ракети - 1845 (+0), кораблі / катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 12103 (+31) од, спеціальна техніка - 1436 (+3)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.