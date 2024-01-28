Війська РФ просунулися біля Куп'янська, найінтенсивніші бої точаться неподалік Синьківки і Табаївки

Російські війська нещодавно здійснили підтверджений наступ на північний схід від Куп'янська. На геолокованих кадрах, опублікованих 27 січня, видно, що сили РФ нещодавно просунулися на захід від Синьківки (на північний схід від Куп'янська), сказано в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Із посиланням на джерела в РФ зазначено, що російські підрозділи 47-ї танкової дивізії (1-ша гвардійська танкова армія Західного військового округу захопили Табаївку (на південний схід від Куп'янська). Хоча ISW не виявила доказів, що підтверджує це.

Водночас позиційні бої тривали біля Синьківки та на південний схід від Куп'янська у Стельмахівки, Табаївки та Берестового. Найбільш інтенсивні бої, за даними місцевої влади, на Куп'янському напрямку точаться поблизу Синьківки і Табаївки, зазначають аналітики ISW.

Крім того, наголошується, що велика кількість російських артилерійських ударів на хортицькому напрямку (куп'янський, лиманський і бахмутський напрямки) свідчить про те, що російські війська намагаються просунутися на цих напрямках.