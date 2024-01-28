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07:09 28.01.2024

Силами ППО вночі знищено чотири з восьми "шахедів", які атакували Україну

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Силами ППО вночі знищено чотири з восьми "шахедів", які атакували Україну

Силами ППО вночі знищено 4 із 8 "Шахедів", які атакували кілька областей України, повідомили Повітряні сили ЗСУ в неділю вранці.

"У ніч на 28 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - рф), двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавщині з району Воронезької області - рф і трьома ЗКР С-300 по Донецькій області з тимчасово окупованої території області", - йдеться у телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Атаковано цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Зазначається, що мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено чотири з восьми ворожих БПЛА, якими противник атакував прифронтову зону.

Про ліквідацію наслідків удару "балістикою" повідомлять місцеві адміністрації. Попередньо без постраждалих.

 

 

 

Теги: #ппо #шахеди

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