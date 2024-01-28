28 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 704 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 704 RUSSIAN AGRESSION

28 січня відзначають Міжнародний день без інтернету, Міжнародний день ЛЕГО, Міжнародний день захисту персональних даних, Всесвітній день допомоги хворим на проказу.

В Україні - День затвердження Державного Прапора.

Православна церква - день пам'яті преподобного Єфрема Сирина.

День затвердження Державного Прапора

28 січня 1992 року Верховна Рада України офіційно затвердила синьо-жовтий стяг як Державний Прапор України.

Всесвітній день допомоги хворим на проказу

Щорічно в останню неділю січня відзначається Всесвітній день допомоги хворим на проказу.

Цю дату було засновано 1953 року, завдяки французькому письменнику і філантропу Раулю Фоллеро як нагадування про те, що захворювання, яке жахало весь світ в епоху середньовіччя, не викорінили повністю. Із 1954 року дата відзначається щорічно з ініціативи Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ). У низці регіонів світу захворюваність на лепру хоч і не на високому рівні, але зберігає регулярність, а хворі на проказу зазнають дискримінації.

Водночас ВООЗ закликає до просвіти щодо цього захворювання, роз'яснюючи причини його виникнення, профілактичні гігієнічні заходи, принципи передачі захворювання, форми його прояву.

Міжнародний день ЛЕГО

Компанія LEGO Group, заснована данським теслею Оле Кірком Крістіансеном 1932 року, отримала свою назву через два роки після того, як її творець почав випуск дерев'яних іграшок. Вона була утворена від початкових букв слогана "leg gotd", що означає "грати добре".

Торгова марка LEGO була зареєстрована в Данії 1954 року. Центральним офісом компанії стало місто Біллунд у Данії. Воно розташовується тут і нині разом із найбільшим у світі Леголендом - парком відпочинку та розваг, містом, збудованим цілком з елементів конструктора ЛЕГО і відкритим у 1968 році. До речі, сьогодні у світі існує одинадцять "Леголендів", розташованих у різних країнах світу, і ще 4 будуються.

Міжнародний день захисту персональних даних

Щорічно 28 січня, починаючи з 2007 року, відзначається Міжнародний день захисту персональних даних. Це свято було засновано для того, щоб користувачі мережі не забували про дотримання правил поведінки в інтернеті, які допомагають убезпечити їхнє віртуальне і реальне життя.

У деяких країнах це свято називається "Днем конфіденційності", а рішення відзначати його було ухвалено 26 квітня 2006 року комітетом міністрів Ради Європи. Ця дата відповідає річниці підписання Конвенції Ради Європи від 28 січня 1981 року "Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних".

Міжнародний день без інтернету

Головна мета цього свята - відволікти людей від комп'ютерів хоча б на один день, щоб прожити його винятково в реальному світі, спілкуватися з іншими людьми винятково наживо, або присвятити його своєму улюбленому хобі (звісно ж, не пов'язаному з інтернетом).

Свою історію свято веде від початку 2000-х років, а ініціатором його заснування, за одними даними, є Британський Інститут соціальних винаходів, а за іншими - британський некомерційний онлайн-проєкт "DoBe.org". Єдине, що відомо достеменно - що організаторами Міжнародного дня без інтернету стали саме просунуті інтернет-користувачі.

Ще цього дня:

1920 - Виставою В. Винниченка "Гріх" у Вінниці відкрився Український драмтеатр імені Івана Франка (тепер Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка);

1921 - У Парижі відкрито символічний монумент Невідомому солдату (пам'ятник воїнам, загиблим у Першій світовій війні) у вигляді Тріумфальної арки;

1929 - У Відні відбувся Перший конгрес українських націоналістів, на якому оголошено про створення ОУН та обрано її керівництво. Головою ОУН обрано Євгена Коновальця.

1935 - Ісландія стала першою західною державою, яка легалізувала медичні аборти;

1958 - Компанія Lego запатентувала вид деталей конструктора;

1986 - Через 73 секунди після старту, який транслювався в прямому телеефірі, над мисом Канаверал вибухнув американський космічний човник "Челленджер";

1990 - У Бухаресті відбулися продемократичні демонстрації з вимогами усунення всіх колишніх комуністів від влади та звільнення тимчасового президента Румунії Ілієску з його посади;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Італією;

2003 - Під час зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Леоніда Кучми підписано Договір про українсько-російський державний кордон;

2010 - Тодішній президент України Віктор Ющенко указом про вшанування учасників боротьби за незалежність України у XX ст. визнав воїнів УПА учасниками боротьби за незалежність України.

Церковне свято

День пам'яті преподобного Єфрема Сирина

Церква цього дня вшановує Єфрема Сирина - одного з учителів церкви 4 століття, християнського богослова і поета. Перше місце серед творів Єфрема посідають його тлумачення Святого Письма.

Іменини: Володимир, Георгій, Єфрем, Ігнатій, Леонтій, Ольга, Федір, Феодосій, Георгій.