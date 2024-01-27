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19:38 27.01.2024

Перетин кордону України на виїзд за тиждень перевищив перетин на в'їзд на дев’ять тисяч

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Перетин кордону України на виїзд за тиждень перевищив перетин на в'їзд на дев’ять тисяч

Кількість перетинів кордону України з 20 до 26 січня знизилася ще на 6,3% порівняно з попереднім тижнем - до 405 тис., водночас потік на в'їзд скоротився на 8,8%, тоді як виїзд - на 3,7%, свідчать дані Держприкордонслужби у фейсбуці.

Згідно з ними, у результаті перетини на виїзд за тиждень перевищили перетини на в'їзд на 9 тис., тоді як тижнем раніше вони були приблизно однаковими.

Кількість оформлених транспортних засобів завдяки розблокуванню польського і румунського кордону в четвертий тиждень року зросла на 7% - до 107 тис., тоді як із гуманітарними вантажами - на 5,8%, до 584.

Статистика прикордонної служби Польщі також підтверджує трохи більший потік на виїзд з України - на 8,8 тис.: 136,7 тис. проти 127,9 тис., тоді як тижнем раніше різниця між ними була лише 1,4 тис.

Сумарний пасажиропотік через польський кордон знизився в четвертий тиждень року на 9,4%.

Загалом від початку війни до 26 січня 2024 року в Польщу з України прибуло понад 18,7 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало понад 16,9 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб.

Однак із кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксували перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте потім знову відновилося і сумарно з кінця вересня 2022 року до річниці повномасштабної війни досягло 223 тис. осіб.

Відтоді і до сьогодні кількість перетинів кордону на в'їзд в Україну перевищила кількість перетинів на виїзд, за даними Держприкордонслужби, лише на 7 тис.

Як зазначив на початку березня минулого року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%. Мінекономіки в макропрогнозі на цей рік заклало повернення в Україну 1,5 млн осіб, тоді як у Нацбанку не очікують істотної зміни ситуації з міграцією.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі на кінець минулого року оцінювали в 5,954 млн, а загалом у світі - в 6,357 млн.

У самій Україні, за даними ООН на 6 листопада, було 3,674 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно з колишньою оцінкою 5,088 млн. "Це (таке значне скорочення) пов'язано не зі значним поверненням ВПО, а, скоріше, насамперед, зі зміною методики розрахунку чисельності ВПО. Нова базова цифра чисельності населення, яка використовується для екстраполяції оцінок ВПО, тепер враховує відсутність близько 6,2 млн біженців з України, які більше не перебувають у країні", - пояснює УВКБ ООН.

Перетини західного кордону України, тис. осіб:

Дата

З України

Зокрема в Польщу

В Україну

Зокрема, українці

кільк. авто, тис.

гуманіт. авто

26.01

31

20

28

24

15

101

25.01

28

17

23

2

15

97

24.01

29

18

26

23

16

57

23.01

28

17

26

23

15

54

22.01

27

17

28

26

14

90

21.01

30

19

34

30

15

102

20.01

34

22

33

29

17

83

19.01

30

20

28

24

15

83

18.01

30

19

26

23

15

59

17.01

31

19

29

26

16

86

16.01

26

15

24

21

12

80

15.01

29

19

33

30

13

94

14.01

32

21

39

36

14

72

13.01

37

24

38

35

15

78

Дані: Держприкордонслужба

 

 

 

 

 

 

 

Теги: #статистика #кордон #перетин

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