Події

16:33 27.01.2024

Єрмак обговорив із членами Ради підприємців організацію роботи

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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із членами Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

"На виконання доручення президента я зустрівся з членами Ради: Олегом Гороховським, Костянтином Єфименком, Тарасом Кіцмеєм, В'ячеславом Клімовим, Олександром Конотопським, Артемом Бородатюком, Дмитром Олійником. Обговорювали подальші дії, організацію роботи, а також ще одну ініціативу Володимира Зеленського - made in ukraine (зроблено в Україні - ІФ-У)", - написав Єрмак у телеграм-каналі в суботу.

Голова ОП зазначив, що "діалог був чесним, почули і зрозуміли одне одного. Обговорили подальші дії, нашу дорожню карту. Фокусуємося на практичних рішеннях і конкретних результатах".

Як повідомлялося, у п'ятницю президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Всеукраїнської економічної платформи для співпраці влади та бізнесу, а також утворив Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану як консультативно-дорадчий орган при президентові. 

Теги: #рада #підприємці #єрмак

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