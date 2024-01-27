Події

15:27 27.01.2024

Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами двох осіб у Сумській області

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Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом розстрілу окупантами автомобіля в Сумській області, внаслідок чого загинули брат і сестра, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

За даними слідства, вранці в суботу 27 січня росіяни обстріляли транспортний засіб із цивільними, які їхали дорогою між двома селами Хотинської громади Сумського району. У результаті загинули 54-річний чоловік, який був за кермом, та його 68-річна сестра.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Сумській області.

Раніше повідомлялося, що російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла брата і сестру із села Андріївка Сумської області в суботу вранці.

Теги: #сумська_область

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