ДРГ розстріляла двох людей у Хотинській громаді Сумської області - ОВА

Російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла брата і сестру із села Андріївка Сумської області в суботу вранці, повідомила обласна військова адміністрація (ОВА).

"Суми. Сьогодні вранці ворожа розвідувально-диверсійна група жорстко і цинічно розстріляла брата і сестру з Хотинської громади. Їхня домівка розташована в селі Андріївка, що в 5-кілометровій прикордонній зоні", - повідомляється в телеграм-каналі обладміністрації.

"Вкотре звертаюся до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес уже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. Російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись із небезпечних територій, ви збережете своє життя", - сказав начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.