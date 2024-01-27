Представник МКЧХ: РФ має повернути Україні тіла ймовірних загиблих в авіакатастрофі Іл-76

Якщо твердження росіян про загибель українських військовополонених під час падіння російського літака Іл-76 є дійсними, то їхні тіла мають бути повернуті Україні, заявив представник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні Олександр Власенко.

"Якщо говорити про тіла загиблих, то... їхні тіла мають бути повернуті", - сказав Власенко в ефірі "Радіо Свобода".

Водночас представник МКЧХ зазначив, що минуло мало часу з моменту катастрофи, до того щоб Росія почала робити заяви про готовність повернути тіла українських загиблих.

"Дуже мало часу минуло з того моменту для того, щоб були такі заяви, щоб були такі сигнали. Тобто, зазвичай, має більше часу пройти для того, щоб сторони провели такий обмін", - сказав він.

Власенко також зазначив, що загалом такі обміни регулярні: "Обмін тілами відбувається постійно. Якщо говорити про тіла загиблих, то абсурдно говорити про їхню повторну участь у конфлікті".

За його словами, загалом станом на кінець третього кварталу 2023 року до МКЧХ надійшли звернення громадян із запитом про 17 тисяч зниклих безвісти.

"Тобто ми розшукуємо 17 тисяч. І я знаю, що в четвертому кварталі було також доволі багато таких звернень, тобто ця цифра явно більша, просто вона ще не порахована, тому що ще січень. І мені складно сказати, чи зверталися серед них ті, хто хотів дізнатися долю можливих тих людей, які, нібито, були призначені на обмін, чи це були нові звернення, але звичайно, що звернення йдуть, в принципі, звичайним потоком, і вони також були і вчора, і позавчора, щодня", - підсумував він.

Як повідомлялося, Росія після довгої паузи надала список з українськими військовополоненими, які, за версією роспропаганди, були на борту літака, що впав, - Іл-76, повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.