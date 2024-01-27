Ворог атакував Нікополь і Марганець важкою артилерією

Російські окупаційні війська в ніч на суботу обстрілювали з важкої артилерії Нікополь і Марганець, жертв і поранених немає, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цієї ночі агресор цілив по Нікопольщині. Спочатку з важкої артилерії вдарив по самому Нікополю. Потім - прилітало по Марганцю. Загиблих і постраждалих немає", - сказано в його телеграм-каналі.

Водночас, за його словами, близько опівночі обстріли в районі стихли. Спокійно було і на решті території області.