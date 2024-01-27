Шольц у лютому вирушить до Вашингтона, де з Байденом обговорить подальшу допомогу Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у першій половині лютого вирушить до Вашингтона для зустрічі з президентом США Джо Байденом, лідери обговорять подальшу допомогу Україні, передає Bloomberg.

У виданні повідомляється, що Шольц і Байден планують під час зустрічі згуртувати підтримку навколо допомоги Україні в той час, коли в Конгресі США точаться суперечки щодо безпеки кордонів, де в законопроєкті закладено допомогу Києву на 61 млрд доларів. І в той час, коли є затримки з виділенням Європейським Союзом допомоги в розмірі 50 млрд євро українській державі.

З посиланням на анонімні джерела зазначається, що двосторонню зустріч у Білому домі планують провести протягом другого тижня лютого. Раніше Шольц закликав союзників посилити підтримку України, заявивши, що країни ЄС роблять недостатньо, щоб допомогти Києву.

У четвер представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США вважають, що в цій мережі коаліції, союзників і партнерів усе ще є дуже багато енергії, щоб допомогти підтримати Україну.

"Кожна країна робить це по-своєму і робить це настільки, наскільки вона може. Так само, як і ми, це суверенні рішення, але ми не бачили жодних послаблень або роз'єднаності, коли йдеться про підтримку України", - сказав Кірбі.