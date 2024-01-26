Підготовка до передачі Україні Данією літаків F-16 іде за планом - Кулеба

Підготовка до передачі Україні Данією винищувачів F-16 іде за планом, немає загроз зриву цієї програми, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Дуже дякую Ларсу за запевнення, що підготовка до передачі Данією літаків F-16 відбувається за планом. Поки що немає загроз зриву цієї програми. Це означає, що Данія дотримується свого слова, і літаки F-16, які Данія першою пообіцяла Україні, будуть у нашому повітряному просторі, допомагатимуть нам захищати нашу державу", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Данії Ларсом Лекке Расмуссеном у Миколаєві.

Кулеба наголосив, що рішення про передачу F-16 Україні було історичним кроком, і додав, що "все йде за планом".