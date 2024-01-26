Події

15:53 26.01.2024

Глава МЗС Данії прибув в Україну й відвідав Миколаїв

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Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен повідомив про прибуття в Україну.

"Сьогодні вчетверте на посаді міністра закордонних справ в Україні. Щоправда, відпочили не зовсім добре, оскільки вчора ввечері була повітряна тривога й нам довелося піти в укриття готелю", - написав міністр у п'ятницю у своєму інстаграмі.

Пізніше МЗС Данії в соцмережі Х повідомило, що міністр перебуває в Миколаєві.

"Сьогодні я зустрів у Миколаєві групу молодих людей, які дуже вражають. Незважаючи на дві атаки Росії на університет, вони продовжують втілювати в життя свої мрії про майбутнє у вільній Україні. Данія підтримає їх на цьому шляху", - наводить слова міністра МЗС.

 

 

Теги: #расмуссен #данія

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