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15:32 26.01.2024

Міжнародний суд ООН постановив, щоб Ізраїль вжив заходів для захисту палестинців у Газі

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Міжнародний суд ООН постановив, щоб Ізраїль вжив заходів для захисту палестинців у Газі

Міжнародний суд ООН у п'ятницю не став закликати Ізраїль припиняти військову операцію в Секторі Гази, але ухвалив, щоб ізраїльська сторона вжила заходів для захисту палестинців у Секторі Гази.

Голова суду Джоан Доног'ю, яка оголосила це проміжне рішення, заявила, що "Ізраїль має терміново вжити заходів, щоб забезпечити надання послуг і гуманітарної допомоги (...) палестинцям у Секторі Гази, Ізраїль" - заходи для захисту мешканців Секторі Гази.

Крім того, суд постановив, що Ізраїль зобов'язаний забезпечити захист будівель у Газі, а також - безперешкодне надходження в анклав гуманітарної допомоги. У суді також зобов'язали ізраїльську владу "вжити заходів проти тих, хто підбурює до геноциду".

"Ізраїль має вжити всіх заходів, які в його силах, щоб запобігти вчиненню всіх дій, описаних у статті другій Конвенції про геноцид", - заявила Доног'ю.

Вона уточнила, що під другу статтю конвенції потрапляють "убивство членів групи, заподіяння серйозних тілесних ушкоджень або розумового розладу членам групи, умисне створення для будь-якої групи таких життєвих умов, які розраховані на повне або часткове фізичне знищення її".

За словами Доног'ю, суд наказує Ізраїлю відзвітувати через місяць про виконання відповідних заходів.

Таке рішення суд ухвалив за позовом ПАР зі звинуваченням Ізраїлю в геноциді палестинського населення в Газі. ПАР вимагала, щоб у рамках тимчасових заходів суд розпорядився негайно припинити воєнні дії в Газі. Однак у суді пояснили, що мають право ухвалювати тимчасові заходи, які відрізняються від того, що запитує позивач.

Попередні слухання за поданим ПАР позовом 11 січня розпочалися в Міжнародному суді ООН. ПАР стверджує, що дії Ізраїлю "мають характер геноциду", оскільки, як ідеться в позові, "вони спрямовані на знищення суттєвої частини палестинської національної расової та етнічної групи". У позові вимагають від Ізраїлю припинити бойові дії в Газі.

Нинішнє рішення суду - проміжне. Йдеться про заходи, які, на думку суддів, потрібно вжити, не чекаючи завершення розгляду. Вжиття таких заходів не означає, що суд уже ухвалив рішення, чи винен Ізраїль у скоєнні геноциду. Доног'ю пояснила, що для схвалення тимчасових заходів достатньо, щоб суд переконався, що хоча б частина висунутих позивачем звинувачень виглядає правдоподібно.

Теги: #оон #ізраїль

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