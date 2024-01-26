Журналіст Ніколов повідомив, що поліція відпустила нападників на нього

Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов повідомив, що правоохоронці відпустили всіх п'ятьох учасників нападу на його квартиру й не висунули нікому з них жодних підозр.

"Сьогодні був у поліції, подав заяву як потерпілий у справі. Дізнався, що поліція, коли встановила й обшукала, то одразу й відпустила "п'ятьох учасників протиправних дій щодо журналіста". Нікого не затримали, бо нікому зараз немає підозр. Вони на волі", - написав Ніколов у фейсбуці в п'ятницю.

Журналіст розповів, що кваліфікація дій нападників - "найлегша" ч. 2 ст.171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста), "тобто без згадки організованого кимось злочину, як у ч. 3".

За його словами, йому не повідомили жодних подробиць щодо виявлених у них переписок і показів. "Пообіцяли розповісти, коли закінчиться досудове розслідування. Коли воно закінчиться - теж не сказали", - додав Ніколов.

Як повідомляла раніше поліція, 14 січня група осіб із різних областей України приїхала до Києва, зайшла до багатоквартирного будинку, де проживає Ніколов, обклеїла двері листівками й вимагала, щоб журналіст вийшов до них. Співробітники поліції встановили учасників події, провели з ними низку слідчих дій і вилучили речові докази планування та вчинення протиправних дій.