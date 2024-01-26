Події

12:28 26.01.2024

У вихідні в Україні очікується мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, у неділю похолодає

2 хв читати
У вихідні в Україні очікується мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, у неділю похолодає

Невеликий мокрий сніг очікується в Україні в суботу, 27 січня, вдень на півдні країни з дощем, у західних областях - помірний сніг і мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на дорогах, окрім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, вночі в західних областях 0-5° морозу, вдень у південній частині та Закарпатті 1-6° тепла.

У Карпатах невеликий сніг. Температура вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу.

У Києві 27 січня невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби близько 0°С.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 27 січня найвища температура вдень була +7,7° у 1902 році, найнижча вночі -24,7° у 1954 році.

У неділю, 28 січня, невеликий, уночі в західних і східних областях помірний сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу; у південній частині вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Карпатах уночі помірний, удень невеликий сніг. Температура вночі 6-11° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві 28 січня невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу.

Теги: #погода #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:43 25.01.2024
У найближчі дві доби на всій території України очікуються помірні опади

У найближчі дві доби на всій території України очікуються помірні опади

13:21 22.01.2024
Найближчими днями в усій Україні, крім південного сходу, мокрий сніг або дощ, денна температура – близько 0°

Найближчими днями в усій Україні, крім південного сходу, мокрий сніг або дощ, денна температура – близько 0°

12:34 21.01.2024
В Україні найближчої доби без опадів, на дорогах ожеледиця

В Україні найближчої доби без опадів, на дорогах ожеледиця

13:52 20.01.2024
У неділю в Україні очікується невеликий сніг

У неділю в Україні очікується невеликий сніг

13:51 18.01.2024
На більшій частині України в п'ятницю очікуються опади, на сході та півдні дощі, вдень до 9° тепла

На більшій частині України в п'ятницю очікуються опади, на сході та півдні дощі, вдень до 9° тепла

12:55 17.01.2024
Найближчими днями в Україні очікуються дощі зі снігом, на дорогах ожеледиця

Найближчими днями в Україні очікуються дощі зі снігом, на дорогах ожеледиця

12:43 15.01.2024
У більшості регіонів України у вівторок прогнозуються опади, на півдні та південному сході дощі, вночі з мокрим снігом

У більшості регіонів України у вівторок прогнозуються опади, на півдні та південному сході дощі, вночі з мокрим снігом

13:22 14.01.2024
В Україні місцями буде помірний сніг, а подекуди й дощ найближчими днями

В Україні місцями буде помірний сніг, а подекуди й дощ найближчими днями

12:52 13.01.2024
В Україні найближчими днями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

В Україні найближчими днями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

12:02 12.01.2024
Мороз у суботу посилиться, на сході вночі до 20° нижче нуля - Укргідрометцентр

Мороз у суботу посилиться, на сході вночі до 20° нижче нуля - Укргідрометцентр

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Через масовані обстріли РФ загострилася ситуація з енергопостачанням у Харківській і Сумській областях

РФ наразі відкидає можливість роботи міжнародної комісії для вивчення причин падіння Іл-76 - Юсов

РФ розширює застосування хімічної зброї в Україні - ISW

Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу ліквідували 990 окупантів

Президент Туреччини підписав ратифікацію членства Швеції в НАТО

ОСТАННЄ

Міноборони знову провело позапланову перевірку постачання харчування до військових частин, виявлено порушення

Мінреінтеграції застерігає від махінацій із компенсаціями за програмою "Прихисток"

СБУ викрила ворожого пособника з Криму, який допоміг ФСБ завербувати корегувальника ударів по Яворівському полігону

Комплексна система відеоспостереження Києва захищена і не передає інформацію стороннім - КМДА

Через масовані обстріли РФ загострилася ситуація з енергопостачанням у Харківській і Сумській областях

Начальник Київського метрополітену: Жодного дня станції метро не були зачинені для людей, які приходять сюди як в укриття

РФ наразі відкидає можливість роботи міжнародної комісії для вивчення причин падіння Іл-76 - Юсов

ДП "Ліси України" ліквідувало цехи з переробки деревини у всій Україні

Роботу системи "Шлях" і сайту "Укртрансбезпеки" після технічного збою відновлено

НМТ-2024 відбудеться з 14 травня до 19 липня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА