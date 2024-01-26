У вихідні в Україні очікується мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, у неділю похолодає

Невеликий мокрий сніг очікується в Україні в суботу, 27 січня, вдень на півдні країни з дощем, у західних областях - помірний сніг і мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на дорогах, окрім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, вночі в західних областях 0-5° морозу, вдень у південній частині та Закарпатті 1-6° тепла.

У Карпатах невеликий сніг. Температура вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу.

У Києві 27 січня невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби близько 0°С.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 27 січня найвища температура вдень була +7,7° у 1902 році, найнижча вночі -24,7° у 1954 році.

У неділю, 28 січня, невеликий, уночі в західних і східних областях помірний сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу; у південній частині вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Карпатах уночі помірний, удень невеликий сніг. Температура вночі 6-11° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві 28 січня невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу.