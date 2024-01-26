СБУ викрила ворожого пособника з Криму, який допоміг ФСБ завербувати корегувальника ударів по Яворівському полігону

Служба безпеки України повідомила про збір доказової бази на колишнього лідера забороненої партії "Руський блок", який допоміг Федеральній службі безпеки РФ завербувати коригувальника ударів по Яворівському полігону у Львівській області.

"За даними контррозвідки СБУ, зловмисник допоміг фсб знайти і завербувати агента, який у подальшому скоригував повітряну атаку рашистів по Яворівському полігону у березні 2022 року", - йдеться в повідомленні СБУ в п'ятницю.

За інформацією спецслужби, у червні 2022 року СБУ затримала коригувальника ворожого вогню у Львові. "Ним виявився місцевий мешканець, колишній співробітник радянського КДБ, з яким колишній керівник "Руського блока" познайомився ще під час проживання в обласному центрі", - уточнюється в повідомленні.

У СБУ зазначають, що затриманий перебуває під вартою, а його приятель із Криму продовжує підривну діяльність проти України.

За даними слідства, ворожий пособник тривалий час проживав у Львові та за завданням російських спецслужб займався створенням осередків прокремлівської політсили. У 2013 році переїхав на територію Автономної Республіки Крим, де залишився після захоплення українського півострова і став сприяти загарбникам у війні проти нашої держави. "Перебуваючи там, зловмисник публічно вихваляє режим путіна та воєнні злочини загарбників проти цивільного населення України. Фігурант регулярно публікує у власному телеграм-каналі прокремлівські дописи, в яких виправдовує збройну агресію рф та захоплення частини території України", - зазначено в повідомленні.

Крім того, фігурант є частим гостем в ефірах окупаційного інформагентства News Front, яке ворог створив у Криму для поширення пропаганди.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Криму, тривають комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності за злочини проти України.