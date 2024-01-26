Сили ППО знищили ракету Х-59, окупанти за добу обстрілювали Куцурубську та Очаківську громади - Миколаївська ОВА

За минулу добу Силами і засобами ППО повітряного командування "Південь" збито авіаційну ракету Х-59, ворог обстрілював Куцурубську та Очаківську громади, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у зведенні станом на 7:00 п'ятниці.

"Учора, 25 січня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено керовану авіаційну ракету Х-59 випущену російським винищувачем Су-34", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Так само повідомляється, що "учора, 25 січня, о 23:58 зафіксовано ворожий обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Сьогодні вночі, 26 січня, о 00:53 ворог обстріляв з артилерії Куцурубську громаду. Постраждалих немає", - поінформував Кім.