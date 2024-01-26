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08:50 26.01.2024

Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу ліквідували 990 окупантів

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Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу ліквідували 990 окупантів

Сили оборони за добу знищили 990 окупантів, вісім танків, 16 бронемашин, 15 артсистем, одну крилату ракету, 25 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ у п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 380600 (+990) осіб, танків - 6265 (+8) од., бойових броньованих машин - 11637 (+16) од., артилерійських систем – 9082 (+15) од., РСЗВ – 972 (+0) од., засоби ППО – 660 (+0) од., літаків – 331 (+0) од., гелікоптерів – 324 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 (+0) од., крилаті ракети – 1845 (+1) од., кораблі/катери – 23 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 12064 (+20) од., спеціальна техніка – 1425 (+5) од.", - зазначено у зведенні Генштабу.

Теги: #зведення #втрати_ворога

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