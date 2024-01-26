Події

06:21 26.01.2024

Україна почне будівництво 4 нових ядерних реакторів цього року

2 хв читати
Україна почне будівництво 4 нових ядерних реакторів цього року

Україна розраховує почати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів влітку або восени цього року, сказав у четвер міністр енергетики Герман Галущенко, оскільки країна прагне компенсувати втрати енергетичних потужностей через війну з Росією, про це в четвер повідомляє Reuters.

Два блоки, що включають реактори та супутнє обладнання, базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, в той час як два інших використовуватимуть західні технології від виробника енергетичного обладнання Westinghouse.

Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій атомній електростанції на заході України, додав Галущенко.

Ці терміни є більш агресивними, ніж ті, які раніше намічалися Києвом, який говорив про початок робіт десь у 2024 році, не уточнюючи, що всі чотири реактори можуть бути побудовані одночасно.

"Я думаю (ми почнемо будівництво) влітку-восени", - сказав Галущенко в інтерв'ю. "Нам потрібні корпуси, - додав він, маючи на увазі корпуси реакторів, які доведеться імпортувати. Ми хочемо відразу зробити третій і четвертий блоки".

Будівництво 3-го і 4-го реакторів у Хмельницькому почалося в 1980-х роках, але було заморожено.

Сьогодні три АЕС на контрольованій Україною території виробляють понад 55% електроенергії, необхідної країні, але Київ хоче розширити цей сектор, щоб компенсувати втрату Запорізької АЕС, найбільшої в Європі. Росія отримала контроль над нею після повномасштабного вторгнення на Україну на початку 2022 року, і зараз шість ядерних реакторів станції простоюють.

"Ми хочемо компенсувати Запоріжжя 3-м і 4-м (Хмельницькими блоками), і зараз ми ведемо переговори з нашими болгарськими партнерами про те, які два реактори ми хочемо забрати", - сказав Галущенко.

"Якби ми сьогодні отримали корпуси реакторів, я думаю, минуло б 2,5 року, і ми б запустили третій реактор", - сказав Галущенко.

Паралельно з будівництвом радянських блоків ВВЕР-1000 Україна хоче розпочати підготовчі будівельні роботи для розміщення двох сучасних західних блоків AP-1000, також у Хмельницькому.

"Нам потрібно ухвалити законодавство, і в нас є законопроєкти щодо 3-го, 4-го, 5-го і 6-го блоків. Це ВВЕР-1000, а 5-й і 6-й ми хочемо побудувати типу AP. Це паралельний процес", - сказав він.

У грудні українська атомна компанія "Енергоатом" і Westinghouse підписали угоду про закупівлю обладнання для 5-го енергоблоку Хмельницької АЕС.

Теги: #хмельницкая_аэс #україна #будівництво #реактори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:01 26.01.2024
"Вітряні парки України" завершили монтаж першої вітротурбіни 4,8МВт свого проєкту "Островський" на Закарпатті запланованою потужністю 80МВт

"Вітряні парки України" завершили монтаж першої вітротурбіни 4,8МВт свого проєкту "Островський" на Закарпатті запланованою потужністю 80МВт

04:21 26.01.2024
Виплати переселенцям мають бути оптимізовані

Виплати переселенцям мають бути оптимізовані

01:51 26.01.2024
Апеляційний суд залишив чинним запобіжний захід Червінському

Апеляційний суд залишив чинним запобіжний захід Червінському

01:04 26.01.2024
Глава МАГАТЕ в найближчі 2 тижні знову очолить місію на ЗАЕС

Глава МАГАТЕ в найближчі 2 тижні знову очолить місію на ЗАЕС

00:24 26.01.2024
Україна працює над підготовкою візиту Віктора Орбана

Україна працює над підготовкою візиту Віктора Орбана

23:46 25.01.2024
Єрмак зустрівся з експослом США Тейлором

Єрмак зустрівся з експослом США Тейлором

23:23 25.01.2024
Армія РФ за минулий день обстріляла вісім громад Сумської області

Армія РФ за минулий день обстріляла вісім громад Сумської області

23:06 25.01.2024
ПАРЄ закликала країни-члени Ради Європи надавати підтримку українським медіа

ПАРЄ закликала країни-члени Ради Європи надавати підтримку українським медіа

22:43 25.01.2024
У списку на обмін 24 січня, опублікованому РФ, є військовополонені, яких уже обміняли раніше

У списку на обмін 24 січня, опублікованому РФ, є військовополонені, яких уже обміняли раніше

22:30 25.01.2024
Франція передала Україні додатково дві реактивні системи залпового вогню LRU

Франція передала Україні додатково дві реактивні системи залпового вогню LRU

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Туреччини підписав ратифікацію членства Швеції в НАТО

У списку на обмін 24 січня, опублікованому РФ, є військовополонені, яких уже обміняли раніше

Зеленський обговорив із президентом Словенії співпрацю в РБ ООН і запросив до участі в першому Глобальному саміті миру

ГУР: Офіційно РФ не поширює списки полонених на обмін 24 січня, інформацію вкидає їхня пропаганда

До Коаліції дронів приєдналися Швеція та Велика Британія - Міноборони України

ОСТАННЄ

Саудівська Аравія змінить правила продажу алкоголю

Колумбія оголосила про лихо через лісові пожежі та звернулася по міжнародну допомогу

NASA оголосило про завершення вертолітної місії на Марсі

Президент Туреччини підписав ратифікацію членства Швеції в НАТО

Російська армія двічі за день обстріляла Нікопольський район зі ствольної артилерії

У грудні РФ уперше застосувала проти українських захисників нові газові гранати з забороненим хлорацетофеноном

Кулеба: Ніщо не принесло Путіну більшої користі у війні проти України, ніж концепція "неескалації"

Ексдепутатам ОПЗЖ висунули підозру в розкраданні 32 суден торговельного флоту України на суму понад 80 млн грн - СБУ

Зеленський обговорив із президентом Словенії співпрацю в РБ ООН і запросив до участі в першому Глобальному саміті миру

Болгарія до 4 березня 2025 року продовжила дію тимчасового захисту для українців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА