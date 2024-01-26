Колумбія оголосила про лихо через лісові пожежі та звернулася по міжнародну допомогу

У четвер у Колумбії оголошено надзвичайний стан у зв'язку з лісовими пожежами, що вирують у кількох районах країни, повідомляє CNN.

Президент Колумбії Густаво Петро оголосив про "ситуацію лиха і катастрофи", повідомивши журналістам, що кошти, раніше затверджені для інших цілей, перенаправляються на боротьбу з кризою. За його словами, уряд також звертається по міжнародну допомогу, додавши, що на заклик відгукнулися США, Чилі, Перу і Канада, "яка має величезний досвід [боротьби з пожежами]". За словами Петро, він також звертається по допомогу до Організації Об'єднаних Націй та Європейського союзу.

За словами офіційних осіб, пожежі є результатом спекотних і сухих умов, пов'язаних із погодним явищем Ель-Ніньо. Очікується, що Ель-Ніньо збережеться протягом наступних кількох місяців, а потім закінчиться навесні в Північній півкулі.

Петро попередив, що ситуація, яку він назвав "кліматичною кризою", погіршуватиметься. "Ми переходимо до дедалі складнішого етапу", - сказав він.

В останні дні та тижні температура на більшій частині території країни перевищувала норму на 5-10 градусів Цельсія. У багатьох місцях температура досягає середини і навіть вершини 30-х градусів за Цельсієм, і це відбувається після того, як останніми місяцями в регіоні спостерігалися температури вищі за середній рівень.

У четвер Національний відділ з управління ризиками стихійних лих повідомив про щонайменше 25 діючих пожеж. Десять із них перебувають під контролем, а 217 було загашено, повідомило агентство.

Сильний дим затягнув деякі райони країни і призвів до скасування рейсів у столиці Боготі.

Міський аеропорт Ель-Дорадо працював з обмеженнями в четвер уранці через погану видимість через дим і туман.

"За нашими оцінками, явище складається на 70% із туману і на 30% із диму", - повідомило Управління цивільної авіації Колумбії на сайті X.

Обмеження торкнулися щонайменше 138 рейсів, 48 було скасовано, а 16 перенаправлено в інші аеропорти, повідомило управління.