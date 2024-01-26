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01:51 26.01.2024

Апеляційний суд залишив чинним запобіжний захід Червінському

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Апеляційний суд залишив чинним запобіжний захід Червінському

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід, обраний колишньому в.о. командира однієї з частин Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Роману Червінському, - тримання під вартою, повідомляє в четвер Суспільне.

Суд заслухав клопотання Червінського та його адвокатів про відвід прокурорів, і відмовив у ньому.

Так само адвокати внесли апеляційну скаргу про утримання Романа Червінського під вартою і прохання про призначення альтернативи - внесення застави, а так само клопотання Роксолани Хмари (дружини Степана Хмари) і Василя Бурби (керівника ГУР у 2016-2020 роках) про взяття підсудного на поруки.

У результаті суд залишив запобіжний захід без змін. Апеляцію не підтримали. Червінський залишається під вартою.

Як повідомлялося раніше, Роман Червінський є фігурантом справи про російський удар по аеродрому під Кропивницьким. СБУ розслідує обставини ракетного обстрілу аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині в липні 2022 року, йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого статтею "Перевищення військовою посадовою особою влади або службових повноважень" КК України. Крім того, у грудні минулого року повідомлялося про те, що Червінському висунуто підозру в "завершеному замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб". Прокуратура підозрює Романа Червінського в тому, що "видаючи себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби України, спільно з іншими особами намагався заволодіти коштами підприємця в сумі $100 тис. Він обіцяв вирішити питання повернення підприємцю затриманої партії тютюнових виробів шляхом передання зазначених коштів службовцям Державної фіскальної та Державної податкової служб України".

Теги: #суд #україна #запобіжний_захід #червінський

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