Армія РФ за минулий день обстріляла вісім громад Сумської області

Армія РФ за минулий день обстріляла з різних видів озброєнь вісім громад прикордоння Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація інформацію станом на 21.00 четверга.

"Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 56 вибухів. Обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Глухівська громади", - зазначається в Телеграм-каналі ОВА.

За даними обладміністрації, у Білопільській громаді ворог бив із мінометів (24 вибухи), артилерії (3 вибухи), також був танковий обстріл (2 вибухи).

У Краснопільській громаді росіяни скинули 10 мін, крім того, сталося скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух).

По Юнаківській громаді окупанти стріляли з РСЗВ (5 вибухів).

Армія РФ застосувала різні БПЛА для атаки по Великописарівській (5 вибухів) та Миропільській (1 вибух) громадах.

Також окупанти обстріляли з мінометів Глухівську (2 міни) та Есмнаську (3 вибухи) громади.

Крім того, у Хотинській громаді було зафіксовано обстріл зі стрілецької зброї з боку РФ.